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Террористка ДНР заочно приговорена к восьми годам тюрьмы

20.02.2017 14:56
По информации СБУ, 28-летняя жительница Донецка в августе 2014 года добровольно присоединилась к бандформированию МГБ ДНР
Террористка ДНР заочно приговорена к восьми годам тюрьмы

Лиманский городской суд Донецкой области заочно приговорил женщину - члена террористической организации ДНР к восьми годам тюремного заключения. Приговор уже вступил в законную силу, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

28-летняя жительница Донецка в августе 2014 года добровольно присоединилась к бандформированию МГБ ДНР.

Как отмечают в СБУ, террористка в течение 2014-2015 годов получала от информаторов данные о дислокации украинских подразделений и анализировала результаты обстрелов позиций сил АТО. Обработанная ею информация использовалась боевиками для ведения террористической деятельности.


Осужденная террористка (фото - ssu.gov.ua)

Пресс-центр СБУ опубликовал фото осужденной, однако имя ее не сообщают.

16 февраля 2017 года сообщалось, что Херсонский городской суд заочно приговорил местного жителя - террориста ДНР к девяти годам тюремного заключения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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