Террористка ДНР заочно приговорена к восьми годам тюрьмы

По информации СБУ, 28-летняя жительница Донецка в августе 2014 года добровольно присоединилась к бандформированию МГБ ДНР

Лиманский городской суд Донецкой области заочно приговорил женщину - члена террористической организации ДНР к восьми годам тюремного заключения. Приговор уже вступил в законную силу, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



28-летняя жительница Донецка в августе 2014 года добровольно присоединилась к бандформированию МГБ ДНР.



Как отмечают в СБУ, террористка в течение 2014-2015 годов получала от информаторов данные о дислокации украинских подразделений и анализировала результаты обстрелов позиций сил АТО. Обработанная ею информация использовалась боевиками для ведения террористической деятельности.





Осужденная террористка (фото - ssu.gov.ua)

Пресс-центр СБУ опубликовал фото осужденной, однако имя ее не сообщают.



16 февраля 2017 года сообщалось, что Херсонский городской суд заочно приговорил местного жителя - террориста ДНР к девяти годам тюремного заключения.



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