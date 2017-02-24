Авдеевка без воды: прямое попадание в фильтровальную станцию

Авдеевка, город-сателлит Донецка, снова осталась без водоснабжения из-за разрушений на Донецкой фильтровальной станции. Об этом у себя в Twitter сообщил вице-премьер Геннадий Зубко.

"Прямое попадание снаряда в фильтровальную станцию. Оборудование остановлено. Людей спрятали в бомбоубежище. Город снова без воды", - написал он.

"Ночью рашисты прицельно обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, которая поставляет воду на Авдеевку и окружающие населенные пункты, а также на Донецк и Ясиноватую. Восемь снарядов разорвалось на территории предприятия. Поврежден склад хлора, продуктопровод, резервуары чистой воды, фильтры, нанесено много вреда производственным зданиям", - рассказал губернатор Донецкой области Павел Жебривский у себя в Facebook.

По данным работников КП Вода Донбасса, снаряды попали в резервуар №1, в склад хлора, в результате чего перебит хлоропровод и повреждена кровля. Зафиксировано два попадания в резервуары чистой воды, снаряды упали возле административно-бытового корпуса и здания фильтров. Кроме того, осколками посечено здание фильтров и повреждены оконные перекрытия, повреждена кровля здания фильтров.

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