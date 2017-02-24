Жители Авдеевки получают воду - штаб

Питьевая вода подается местным жителям в штатном режиме



"Двое суток подряд Донецкая фильтровальная станция находится в зоне сильных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. За этот период объекты предприятия получили значительные повреждения. Зафиксировано попадание в склад хлора, резервуары чистой воды. Несколько раз мины разрывались у административно-бытового корпуса и здания фильтров", - подчеркнули в пресс-центре.



В таких условиях обеспечивать работу Донецкой фильтровальной станции сложно, поскольку персонал станции практически не покидает бомбоубежища.





"Поэтому руководство ДФС приняло решение об эвакуации персонала и остановке Донецкой фильтровальной станции", - отметили в пресс-центре.



По информации представителей военно-гражданской администрации Авдеевки, сейчас городской резервуар заполнен.





"В местном канализационном хозяйстве следят за ситуацией на фильтровальной станции и готовы к любому развитию событий", - уточнили в пресс-центре.



ДФС частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, находящихся на подконтрольной Украине территории.



Также станция подает воду в оккупированный боевиками Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак.







24 февраля сообщалось , что Авдеевка, город-сателлит Донецка, снова осталась без водоснабжения из-за разрушений на Донецкой фильтровальной станции в результате обстрела со стороны боевиков террористической организации ДНР.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.





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Донецкая фильтровальная станция из-за обстрелов со стороны боевиков террористической организации ДНР остановила работу, однако местные жители Авдеевки получают воду в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.