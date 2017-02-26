Жебривский: РФ так и не дала гарантий тишины в районе Авдеевки

Eтром в воскресенье власти Авдеевки подключают к мощному электрогенератору городскую насосную станцию, чтобы подать воду

Представители РФ в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) так и не предоставили письменных гарантий прекращения огня в районе порыва ЛЭП. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. По состоянию на 9:00 российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня в районе порыва ЛЭП. Без таких гарантий и без участия представителей миссии ОБСЕ электромонтажники не выйдут на линию, так как существует большая угроза обстрелов со стороны российских боевиков. В прошлый раз рашисты стреляли по электромонтажникам даже при наличии письменных гарантий", - отметил Жебривский.





Фото: facebook.com/zhebrivskyi

По его словам, утром в воскресенье власти подключают к мощному электрогенератору городскую насосную станцию, чтобы подать воду, и готовят к подключению учебные заведения города, которые с завтрашнего дня должны возобновить работу.

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в свою очередь заявляет об осуществлении теплоснабжения Авдеевки Донецкой области в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода. "По состоянию на 6:00 26 февраля теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме за счет Авдеевского коксохимического завода, температура воздуха в квартирах составляет 20-25 градусов", - отметили спасатели ГСЧС.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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