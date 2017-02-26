Оккупанты в Крыму отпустили четырех крымских татар - журналист

По словам журналиста Антона Наумлюка, оккупанты отпустили первых четверых из десяти арестованных во время обыска у Мустафаева крымских татар

Четырех из 10 арестованных крымских татар оккупационные "власти" отпустили на свободу. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

"Первых четверых освобожденных из десяти арестованных во время обыска у Марлена Мустафаева встречают у отдела полиции", - сообщил Наумлюк.

Ранее Наумлюк сообщал, что остальных шестеро крымских татар должны освободить сегодня вечером.

21 февраля в ходе обысков в доме крымского татарина Марлена Мустафаева оккупанты задержали 10 крымских татар, протестующих возле дома Мустафаева.

Позже суд оккупантов арестовал всех 10 человек, задержанных во время обыска у Мустафаева.

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