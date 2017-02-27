Двое военных погибли, двое ранены за сутки в Донбассе - штаб

Всего за минувшие сутки российско-террористические войска 62 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО

Боевики гибридной армии РФ обстреливают позиции ВСУ в Донбассе из минометов и танков, в результате чего за минувшие сутки, 26 февраля, двое украинских военных погибли, двое - ранены, еще двое - травмированы. Об этом сообщается в Facebook-сводке пресс-центра штаба АТО.



На мариупольском направлении террористы из минометов различных калибров обстреляли Водяное, Марьинку и Широкино, а из стрелкового оружия и гранатометов - Павлополь, Лебединское, Талаковку, Гнутово и опять же Широкино, Марьинку и Водяное. По Талаковке огонь вел снайпер, по Марьинке и Водяному - БМП и БТР, а по Павлополю - танк.



На донецком направлении боевики из танка обстреливали Пески и шахту Бутовка. Последняя, а также Авдеевка, Каменка и Луганское были обстреляны из 120-мм и 82-мм минометов. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Луганскому, Новолуганскому и Зайцево, из вооружения БМП - по Верхнеторецкому.



На луганском направлении террористы из 120-мм минометов обстреливали Попасную, Орехово и Катериновку, из гранатометов и стрелкового оружия - Новоалександровку, Лобачево и Новозвановку.



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Всего за минувшие сутки боевики 62 раза обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО.

26 февраля 2017 года сообщалось, что вблизи Попасной террористы в очередной раз обстреляли представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и украинских офицеров Совместного центра по контролю и координации.

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