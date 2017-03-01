Из Авдеевки выводят бойцов спецподразделения КОРД

Два дня спецназначенцы патрулировали город ночью, теперь они возвращаются в места дислокации

Бойцы спецподразделения КОРД, которые несли службу в Адвеевке с 26 февраля, возвращаются на места постоянной дислокации. Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Донецкой области.



КОРД патрулировал только в ночное время, чтобы предотвратить мародерство пока в городе не было света и, если будет нужно, сразу помочь людям.



Спецподразделение помогало эвакуировать людей из горящего дома после обстрела боевиков.



Отряд сотрудников КОРД направили в Авдеевку в воскресенье, 26 февраля, по распоряжению начальника управления полиции области Вячеслава Аброськина. Такое решение он принял после очередного ночного обстрела.

24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропровода и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работа станции была приостановлена. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения. А поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов была повреждена высоковольтная линия вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и коксохимического завода.

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