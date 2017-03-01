Боевики усилили обстрелы: двое военных погибли, двое ранены
Пророссийские наемники в Донбассе 117 раз нарушили режим тишины за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Двое украинских военных погибли, двое получили ранения и один был травмирован.
На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии оккупанты обстреливали Водяное. Из минометов - Гнутово, Широкино, Павлополь, Водяное, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Красногоровку, Талаковку, Павлополь, Гнутово.
По Широкино и Новотроицкому вел огонь снайпер. По Марьинке - БМП.
На донецком направлении танки боевиков обстреляли Шахту Бутовка, Верхнеторецкое и Новгородское. Из 152 мм артиллерии - Луганское и Троицкое, а из 120 и 82 миллиметровых минометов - Пески, Зайцево, Троицкое, Новолуганское, Каменку, Авдеевку, Опытное, Новотошковское и Луганское.
Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Зайцево, Верхнеторецкое, Невельское, Богдановку, Авдеевку и Луганское.
По Луганскому неоднократно огонь вел БМП оккупантов.
На луганском направлении из 152 мм артиллерии обстреляли Крымское, а из минометов различных калибров - Попасную, Орехово, Новозвановку, Новоалександровку и Крымское. Из стрелкового оружия - Станицу Луганскую, и Новоалександровку. По Желтому огонь вел снайпер. По Новозвановке- БМП и БТР противника.
28 февраля сообщалось, что за минувшие сутки боевики 84 раза обстреляли позиции сил АТО.
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