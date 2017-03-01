ОБСЕ требует срочно разминировать Донецкую фильтровальную станцию

Жителям Авдеевки нужна вода, отметили в ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ требует разминировать территорию в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-служба миссии в Facebook.

"ОБСЕ не отказывается выезжать на места для выполнения своих задач по мониторингу, однако доступ наблюдателей к определенным районам зачастую ограничивают. Если не будет проведено разминирование в районе Донецкой фильтровальной станции, то наблюдатели СММ не смогут находиться там и осуществлять мониторинг, что делает установление локального режима прекращения огня невозможным", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ подчеркнули, что это означает невозможность проведения ремонтно-восстановительных работ и, следовательно, дальнейшие проблемы с водоснабжением в Авдеевке.

"Жители Авдеевки требуют от сторон соблюдения основных прав человека. Им нужна вода. Им необходимо, чтобы стороны извлекли мины немедленно", - подчеркнули в пресс-службе.

28 февраля сообщалось, что централизованное водоснабжение Авдеевки осуществляется по графику из городского резервуара, потому как запустить обстрелянную ранее Донецкую фильтровальную станцию пока невозможно из-за минирования подходов к ней.

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