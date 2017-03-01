Террористу ЛНР из Черкасской области грозит до 15 лет тюрьмы

По данным правоохранителей, подозреваемый с 2014 года воюет в рядах боевиков ЛНР. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Жителю Черкасской области, воюющему в рядах террористической организации ЛНР, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



"Установлено, что злоумышленник, находясь на временно оккупированной территории Луганской области, с 2014 года проходит военную службу в одном из батальонов территориальной обороны ЛНР, то есть участвует в террористической организации и способствует ее незаконной деятельности", - говорится в сообщении.



Гражданину объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации), ему грозит до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.



Досудебное расследование в отношении подозреваемого, начатое следователями СБУ, продолжается.

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28 февраля 2017 года сообщалось, что правоохранительные органы начали заочное расследование в отношении одного из главарей террористической организации ЛНР - так называемого заместителя министра государственной безопасности.



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