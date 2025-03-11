Президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом: Делайте что хотите
Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что страна не будет вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает иранское медиа Jamaran News.
Он заявил, что Трамп "позорно" поступил с президентом Владимиром Зеленским и подчеркнул, что у США нет права диктовать условия Ирану.
"То, что [Трамп] сделал с Зеленским, действительно позорно. Неприемлемо, чтобы они говорили: "Мы приказываем вам делать то или это". Я не собираюсь [вести переговоры] с вами. Делайте все, что хотите", – сказал Пезешкиян.
Трамп на прошлой неделе заявлял, что у него есть два способа "справиться" с Ираном, чтобы не допустить получения страной ядерного оружия. Первый – это военный путь, а второй – заключение сделки.
"Мы надеемся, что Иран поставит свой народ и интересы выше терроризма", – говорил ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.
- 9 февраля 2025 года Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе.
- 7 марта президент Трамп заявил, что хочет договориться о ядерном соглашении с Ираном, и в четверг, 6 марта, отправил письмо руководству страны.
- 9 марта Иран отверг "ядерное" предложение США. У Трампа ответили.