Президент Ирана отказался вести переговоры с Трампом: Делайте что хотите

Масуд Пезешкиян (Фото: ЕРА)

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что страна не будет вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает иранское медиа Jamaran News.

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Он заявил, что Трамп "позорно" поступил с президентом Владимиром Зеленским и подчеркнул, что у США нет права диктовать условия Ирану.

"То, что [Трамп] сделал с Зеленским, действительно позорно. Неприемлемо, чтобы они говорили: "Мы приказываем вам делать то или это". Я не собираюсь [вести переговоры] с вами. Делайте все, что хотите", – сказал Пезешкиян.

Трамп на прошлой неделе заявлял, что у него есть два способа "справиться" с Ираном, чтобы не допустить получения страной ядерного оружия. Первый – это военный путь, а второй – заключение сделки.

"Мы надеемся, что Иран поставит свой народ и интересы выше терроризма", – говорил ранее пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз.

9 февраля 2025 года Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение о неядерном статусе.

7 марта президент Трамп заявил, что хочет договориться о ядерном соглашении с Ираном, и в четверг, 6 марта, отправил письмо руководству страны.

9 марта Иран отверг "ядерное" предложение США. У Трампа ответили.