Президент Ірану відмовився вести переговори з Трампом: Робіть, що хочете

Масуд Пезешкіян (Фото: ЕРА)

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що країна не вестиме переговори з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє іранське медіа Jamaran News.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Він заявив, що Трамп "ганебно" вчинив із президентом Володимиром Зеленським і підкреслив, що США не мають права диктувати умови Ірану.

"Те, що [Трамп] зробив із Зеленським, справді ганебно. Неприйнятно, щоб вони говорили: "Ми наказуємо вам робити те чи це". Я не збираюся [вести переговори] з вами. Робіть все, що хочете", – сказав Пезешкіян.

Трамп минулого тижня заявляв, що має два способи "впоратися" з Іраном, щоб не допустити отримання країною ядерної зброї. Перший – це військовий шлях, а другий – укладання угоди.

"Ми сподіваємося, що Іран поставить свій народ і інтереси вищі за тероризм", – говорив раніше прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Браян Х'юз.

9 лютого 2025 року Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду про неядерний статус.

7 березня президент Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і в четвер, 6 березня, надіслав листа керівництву країни.

9 березня Іран відкинув "ядерну" пропозицію США. Трамп відповів.