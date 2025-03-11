Президент Ірану відмовився вести переговори з Трампом: Робіть, що хочете
Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що країна не вестиме переговори з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє іранське медіа Jamaran News.
Він заявив, що Трамп "ганебно" вчинив із президентом Володимиром Зеленським і підкреслив, що США не мають права диктувати умови Ірану.
"Те, що [Трамп] зробив із Зеленським, справді ганебно. Неприйнятно, щоб вони говорили: "Ми наказуємо вам робити те чи це". Я не збираюся [вести переговори] з вами. Робіть все, що хочете", – сказав Пезешкіян.
Трамп минулого тижня заявляв, що має два способи "впоратися" з Іраном, щоб не допустити отримання країною ядерної зброї. Перший – це військовий шлях, а другий – укладання угоди.
"Ми сподіваємося, що Іран поставить свій народ і інтереси вищі за тероризм", – говорив раніше прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Браян Х'юз.
- 9 лютого 2025 року Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду про неядерний статус.
- 7 березня президент Трамп заявив, що хоче домовитися про ядерну угоду з Іраном, і в четвер, 6 березня, надіслав листа керівництву країни.
- 9 березня Іран відкинув "ядерну" пропозицію США. Трамп відповів.