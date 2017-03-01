Автомобиль охраны Захарченко задавил человека на остановке - ГУР

Как сообщает разведка, водитель автомобиля совершил наезд на группу людей на остановке общественного транспорта, в результате чего погиб гражданский

Во временно оккупированной части Донбасса автомобиль из подразделения личной охраны главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко сбил насмерть человека. Об этом в Facebook-сводке сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.



Согласно сообщению, 28 февраля 2017 года водитель автомобиля совершил наезд на группу людей, находившихся на остановке общественного транспорта, в результате чего погиб один гражданский.



Где именно произошел инцидент, в разведке не уточняют.



Как отмечают в ГУР, руководство охраны главарей террористов всячески скрывает факт преступления, совершенного подчиненным.



27 февраля 2017 года разведка сообщала, что Россия поставила во временно оккупированный Алчевск шесть новых БМП, однако боевики похитили из них некоторые детали для дальнейшей продажи.

Читайте также: ГУР: пьяные боевики стреляют по своим же и распродают боеприпасы

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.