ИС: Боевики паникуют от фейка о прибытии в зону АТО Точек-У

Командование оккупационных войск в Донбассе распространило среди командиров подразделений некие "разведданные" о "возможном ракетном ударе ВСУ". Об этом сообщает группа военных экспертов Информационное сопротивление.

Среди боевиков говорят, что якобы по направлению к зоне АТО украинские военные подтянули несколько ТРК Точка-У. Такая информация вызвала панику в среде боевиков, отмечает агентура.

В "спецслужбах ДНР" пропали двое "оперативников", которые уже четвертые сутки не выходят на службу и с ними невозможно связаться. Главари "МГБ" считают, что те перешли на сторону Украины и находятся на свободной территории.

По данным информаторов ИС в зоне АТО, у "армии ЛНР" зафиксированы потери - 120-мм миной уничтожен сразу целый минометный расчет: два боевика ликвидированы и не менее четырех тяжело ранены на участке между Калиново и Алмазной.

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Кроме того, отмечает агентура ИС, Россия присылает малообеспеченным и многодетным семьям в Донецке, Макеевке и Горловке продпакеты с просроченными продуктами. "Подобные случаи не единичны и вызывают негативную реакцию у населения. Наибольшее возмущение местных жителей вызывает непригодность для потребления продуктов питания для детей до трех лет", - говорится в сообщении.

Также в Оленовке в Волновахском районе под видом "усиления режима контроля из-за эпидемии африканской чумы в Украине" оккупанты не позволяют ввоз на временно оккупированную территорию мясных и колбасных изделий с подконтрольной Украине территории. Продукты боевики изымают якобы "для утилизации", но фактически используют для собственного потребления. Двоих местных жителей, которые обнаружили это, избили.

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