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В зоне АТО двое военных погибли и четверо были ранены: карта боев

01.03.2017 13:59
По данным штаба АТО, за минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, четверо получили ранения
В зоне АТО двое военных погибли и четверо были ранены: карта боев

За сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий двое украинских военных погибли и четверо получили ранения. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, четверо получили ранения", - сказал он. 


За прошедшие сутки, пророссийские наемники в Донбассе 117 раз нарушили режим тишины за минувшие сутки. Двое украинских военных погибли, двое получили ранения и один был травмирован.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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