В зоне АТО двое военных погибли и четверо были ранены: карта боев

За сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий двое украинских военных погибли и четверо получили ранения. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, четверо получили ранения", - сказал он.



