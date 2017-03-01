В зоне АТО двое военных погибли и четверо были ранены: карта боев
01.03.2017 13:59
По данным штаба АТО, за минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, четверо получили ранения
За сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий двое украинских военных погибли и четверо получили ранения. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военных погибли, четверо получили ранения", - сказал он.
За прошедшие сутки, пророссийские наемники в Донбассе 117 раз нарушили режим тишины за минувшие сутки. Двое украинских военных погибли, двое получили ранения и один был травмирован.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
13:58
-
13:58
-
13:48
-
13:21
-
13:50
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Спецпроекты
Новости партнеров