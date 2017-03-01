Двое жителей Бахмута пострадали в драке с участниками блокады

Как сообщили в полиции, двое мужчин, будучи пьяными, вступили в перепалку с участниками блокады, в результате чего завязалась драка

Двое мужчин - жителей Бахмута получили травмы в драке с участниками блокады временно оккупированных районов Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



В ночь на 1 марта 2017 года, в 00:20, бахмутские полицейские получили сообщение из городской больницы о том, что к медикам за помощью обратились двое местных жителей в возрасте 30 и 32 года. У одного мужчины диагностирован ушиб мягких тканей лица, у другого - тупая травма живота.



Пострадавшие заявили, что получили травмы в ходе конфликта вблизи палаток участников блокады на местном железнодорожном переезде.



"Предварительно установлено, что двое местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошли к людям, блокировавшим железнодорожный переезд, чтобы высказать свое мнение против блокады. В результате завязался конфликт, в ходе которого жители Бахмута получили телесные повреждения", - отметили в полиции.



По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение). О возможных пострадавших со стороны участников блокады в полиции не сообщают.

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28 февраля так называемый штаб блокады торговли с оккупантами заявил о якобы штурме неизвестными "редута" на станции Кривой Торец.



В полиции заявили, что задержали 37 человек, напавших на участников блокады.



В ходе конфликта на станции Кривой Торец пострадали три человека - два участника блокады и один из нападавших.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к народным депутатам и Антитеррористическому центру с призывом принять решение и дать правоохранителям необходимые полномочия для прекращения блокады в зоне АТО.

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