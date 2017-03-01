ОБСЕ: Фургоны с грузом-200 вновь отправились в Россию

Наблюдательная миссия ОБСЕ, базирующаяся на унктах пропуска Гуково и Донецк, заявляет, что зафиксировала пересечение границы похоронными фургонами

Наблюдательная миссия ОБСЕ, которая базируется на российских пограничных пунктах пропуска Гуково и Донецк в Ростовской области РФ, заявляет, что снова зафиксировала пересечение украинско-российской границы похоронными фургонами. Об этом говорится в недельном отчете миссии с 22 по 28 февраля, передает УНИАН.

"В течение отчетного периода наблюдательная миссия видела две скорые, которые пересекали границу между Российской Федерацией и Украиной, и два похоронных фургона", - заявили в миссии.

Первая машина скорой помощи появилась 27 февраля на пограничном пункте пропуска Донецк, пересекая границу в Украину в 5:04 и вернувшись в РФ в 07:36. Скорая имела российские номерные знаки. Наблюдатели миссии не могли проверить, находились ли внутри пациенты.

Еще одна скорая была замечена 27 февраля на пограничном пункте пропуска Гуково, она заехала в Украину в 19:07. Миссия ОБСЕ не смогла определить номерные знаки из-за ограниченной видимости, а также не могла узнать, находились ли там пациенты.

Первый похоронный фургон был замечен 22 февраля на пункте Донецк, он пересек границу с РФ в Украину в 16:00. Второй фургон был замечен 27 февраля на пункте Гуково. Транспортное средство имело украинские номерные знаки и пересекло границу в Украину в 16:35. На фургоне была надпись Реквием на русском языке.

Ранее сообщалось, что боевики террористической организации ДНР вернули наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ захваченный ими ранее беспилотник без собранных данных.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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