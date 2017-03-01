Боевики не дают разминировать Донецкую фильтровальную станцию

Террористы выпустили по Авдеевке более 100 мин, город до сих пор находится без водоснабжения

Боевики террористической организации ДНР продолжают препятствовать проведению аварийно-восстановительных работ на Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Украинская сторона СЦКК констатирует, что по состоянию на 12:00 1 марта продолжаются обстрелы со стороны пророссийских наемников позиций Вооруженных Сил Украины, мирных населенных пунктов и ключевых объектов инфраструктуры вдоль линии разграничения", - отметили в пресс-центре.

Особенно напряженной остается обстановка в районе населенного пункта Авдеевка.

"Начиная с 00.00 часов, боевики применили в направлении Авдеевки 38 снарядов калибра 125 мм, 52 мины калибра 120 мм, 68 мин калибра 82 мм, что является грубым нарушением минских договоренностей", - подчеркнули в пресс-центре.

В штабе АТО напомнили, что в результате со стороны боевиков 24 февраля была остановлена ​​работа Донецкой фильтровальной станции из-за повреждения хлоропровода.

"Украинская сторона готова обезвредить обнаруженные взрывоопасные предметы в районе этого объекта критической инфраструктуры. Однако, вследствие отказа предоставления аналогичных гарантий безопасности со стороны боевиков, такие работы не могут быть осуществлены уже в течение последних шести суток. Российская сторона СЦКК также не может эффективно выполнять возложенные на нее обязанности и влиять на террористов для обеспечения функционирования Донецкой фильтровальной станции", - подчеркнули в пресс-центре.

"Такими действиями боевики и Российская Федерация очередной раз грубо нарушают нормы международного права, откровенно пренебрегают положениями минских договоренностей и сознательно создают предпосылки для ухудшения гуманитарной ситуации в городах Авдеевка, Ясиноватая и Донецк", - отметили в пресс-центре.

1 марта сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ требует разминировать территорию в районе Донецкой фильтровальной станции.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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