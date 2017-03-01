СБУ обнаружила тайник с 5 тысячами патронов в зоне АТО

Правоохранители изъяли из тайника 2 100 патронов калибра 5,45 мм, 900 патронов калибра 7,62х39 и 1 020 патронов калибра 7,62х54

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с боеприпасами в зоне проведения антитеррористической операции (АТО). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Тайник диверсантов террористической организации ДНР с пятью тысячами патронов обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции", - сказано в нем.

Из обустроенного в одном из заброшенных нежилых помещений на территории Пионерского Донецкой области тайника правоохранители изъяли 2 100 патронов калибра 5,45 мм, 900 патронов калибра 7,62х39 и 1 020 патронов калибра 7,62х54.





Фото: ssu.gov.ua

Военные средства поражения поставлены на учет на складе одного из подразделений Вооруженных Сил.

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