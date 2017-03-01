СБУ обнаружила тайник с 5 тысячами патронов в зоне АТО
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с боеприпасами в зоне проведения антитеррористической операции (АТО). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
"Тайник диверсантов террористической организации ДНР с пятью тысячами патронов обнаружила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции", - сказано в нем.
Из обустроенного в одном из заброшенных нежилых помещений на территории Пионерского Донецкой области тайника правоохранители изъяли 2 100 патронов калибра 5,45 мм, 900 патронов калибра 7,62х39 и 1 020 патронов калибра 7,62х54.
Фото: ssu.gov.ua
Военные средства поражения поставлены на учет на складе одного из подразделений Вооруженных Сил.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:06
-
16:50
-
16:09
-
16:02
-
15:46