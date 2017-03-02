Более сотни обстрелов за сутки: погиб военный, девять раненых

За прошлые сутки погиб один военнослужащий, девять бойцов получили ранения. Боевики часами обстреливают Авдеевку из танков, минометов и гранатометов

За минувшие сутки боевики 118 раз обстреляли позиции сил АТО. Один украинский военный погиб, девять - ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении из танков, минометов, БМП и гранатометов террористы обстреливали Авдеевку. Из минометов и гранатометов - Невельское, Луганское, Новоселовку Вторую, Зайцево, Новгородское, Пески, Каменку.

По Луганскому огонь вели из БМП, стреляли также снайперы.

Из противотанковых ракетных комплексов боевики обстреляли Троицкое.

На мариупольском направлении танк, артиллерия и минометов террористов обстреливали Красногоровку. Из 122 мм артиллерии гибридные войска РФ вели огонь по Широкино и Водяному, из минометов - по Новотроицкому, Богдановке, Павлополю и Чермалыку.

Из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Павлополь, Талаковку, Лебединское, Водяное и Широкино. По Широкино, Марьинке, Новотроицкому и Водяному боевики вели огонь из БМП.

На луганском направлении из 152 мм артиллерии и танков террористы обстреляли Троицкое, а из 122 мм - Крымское. Из 120 мм и 82 мм минометов вели огонь по Новозвановке, Катериновке, Золотому, Орехово и Троицкому.

Новоалександровку, Новозвановку, Малиново, Станицу Луганскую и Катериновку боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия. По Крымскому стреляли БМП.

1 марта в результате артиллерийского обстрела террористов Красногоровки Донецкой области ранение получила одна женщина.

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