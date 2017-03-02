СБУ: Провокации в Днепре устраивала жена главаря боевиков
Правоохранители разоблачили пособницу боевиков, которая подозревается в том, что по заданию террористической организации ДНР устраивала в Днепре провокации во время массовых акций. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.
В СБУ заявили, что "деньги на противоправную деятельность женщина получала в Донецке от своего мужа - главаря одного из бандформирований так называемой ДНР".
Во время обыска правоохранители изъяли у подозреваемой средства связи, фотографии, видеоматериалы, носители информации, которые могут быть доказательствами противоправной деятельности, говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что подозреваемая "является руководителем отделения политической партии объявленного в розыск члена криминальной "семьи" Януковича".
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации).
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