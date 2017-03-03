Боевики накрыли огнем Золотое: есть раненые

Ранение получил местный житель и двое украинских военных

В результате артиллерийских обстрелов со стороны пророссийских наемников получил ранение местный житель города Золотое Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Мужчина был доставлен в больницу Лисичанска.

Также двое военнослужащих были ранены и госпитализированы в Попаснянскую районную больницу.

В жилом доме в Попасной в результате попадания были повреждены стекла окон.

За прошедшие сутки и после полуночи российско-оккупационные войска 26 раз нарушали режим тишины.

Ранее сообщалось, что в направлении города Лисичанска боевики применили 152 мм самоходные артиллерийские установки.

По укреплениям сил АТО вблизи Золотого, Новотошковского, сел Екатериновка, Новозвановка и Новоалександровка 21 раз открывался огонь из 152 мм самоходных артиллерийских установок, 120 мм и 82-мм минометов, гранатометов различных типов, БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Боевики из 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды вели обстрелы по позициям украинских военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района

В направлении села Малиновое Станично-Луганского района открывался огонь из 82 мм минометов.

13 декабря 2016 года сообщалось, что боевики террористической организации ЛНР разместили недалеко от Золотого военную технику.

12 декабря сообщалось, что контактная группа призвала боевиков разблокировать КПВВ Золотое.

Ранее сообщалось, что пункт пропуска в Золотом Луганской области могут открыть до 23 ноября.

31 марта в Луганской области с целью стабилизации ситуации в Донбассе, связанной с пропуском граждан в области, был открыт контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) Золотое. В тот же день пункт пропуска закрыли из-за блокировки со стороны террористов ЛНР.

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