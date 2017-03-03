В Дебальцево зашла рота кадровых российских военных - ИС

Использование тяжелых вооружений оккупационными войсками приобретает все более масштабный характер в зоне АТО, на некоторых участках боевики стали активно применять противотанковые ракетные комплексы. Как пишет группа военных экспертов Информационное сопротивление, не исключено поступление крупной партии ПТРК из РФ.

Тем временем в Дебальцево на усиление оккупационного контингента прибыли 200 наемников из РФ, а также мотострелковая рота кадровых военнослужащих ВС РФ.

В районе Зеленого Гая на приморском направлении дислоцируется танковое подразделение уровня роты - 10 боевых машин. Подразделение укомплектовано в основном российскими наемниками, командир роты и командиры взводов - кадровые военнослужащие российской армии.

"Морпехи" оккупантов в Новоазовском районе пополнились подразделением из пяти мобильных установок Град-П с полным боекомплектом.

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На территории Донецкого городского психоневрологического диспансера по ул. Багратиона, 20а зафиксирована артиллерийская батарея - пять артиллерийских орудий калибра 152 мм при нескольких десятках боевиков, а со стороны Стылы противник выдвинул на Докучаевск до семи бронемашин с несколькими грузовиками боеприпасов.

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