В Дебальцево зашла рота кадровых российских военных - ИС
Использование тяжелых вооружений оккупационными войсками приобретает все более масштабный характер в зоне АТО, на некоторых участках боевики стали активно применять противотанковые ракетные комплексы. Как пишет группа военных экспертов Информационное сопротивление, не исключено поступление крупной партии ПТРК из РФ.
Тем временем в Дебальцево на усиление оккупационного контингента прибыли 200 наемников из РФ, а также мотострелковая рота кадровых военнослужащих ВС РФ.
В районе Зеленого Гая на приморском направлении дислоцируется танковое подразделение уровня роты - 10 боевых машин. Подразделение укомплектовано в основном российскими наемниками, командир роты и командиры взводов - кадровые военнослужащие российской армии.
"Морпехи" оккупантов в Новоазовском районе пополнились подразделением из пяти мобильных установок Град-П с полным боекомплектом.
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На территории Донецкого городского психоневрологического диспансера по ул. Багратиона, 20а зафиксирована артиллерийская батарея - пять артиллерийских орудий калибра 152 мм при нескольких десятках боевиков, а со стороны Стылы противник выдвинул на Докучаевск до семи бронемашин с несколькими грузовиками боеприпасов.
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