Как выживают жители Авдеевки без воды: фото
Жители Авдеевки уже несколько дней ощущают проблемы с водоснабжением. Об этом сообщил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов у себя в Facebook
"С водой по-прежнему напряженно. С питьевой помогает Красный Крест, выручают скважины и колодцы. С технической водой напряженно, ее катастрофическая нехватка не позволяет нам выдавать более двух ходок БЕЛАЗа-водовоза в сутки, это всего 35 кубов. Надеемся, что договоренности по введению ДФС в строй будут реализованы с помощью ОБСЕ и СЦКК", - отметил Магомедов.
2 марта сообщалось, что территория Донецкой фильтровальной станции, снабжающей водой Авдеевку, разминирована.
1 марта сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ требует разминировать территорию в районе ДФС для проведения ремонтных работ, однако боевики препятствуют этому.
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Сегодня, 2 марта, стало известно, что российская сторона в СЦКК таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС и подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС приступило к разминированию.
По предварительным оценкам, для восстановительных работ на ДФС нужно 2-3 дня.
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