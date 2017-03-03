Как выживают жители Авдеевки без воды: фото

С питьевой водой местным жителям помогает Красный Крест, также выручают скважины и колодцы, сказал генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов

Жители Авдеевки уже несколько дней ощущают проблемы с водоснабжением. Об этом сообщил генеральный директор АКХЗ Муса Магомедов у себя в Facebook

"С водой по-прежнему напряженно. С питьевой помогает Красный Крест, выручают скважины и колодцы. С технической водой напряженно, ее катастрофическая нехватка не позволяет нам выдавать более двух ходок БЕЛАЗа-водовоза в сутки, это всего 35 кубов. Надеемся, что договоренности по введению ДФС в строй будут реализованы с помощью ОБСЕ и СЦКК", - отметил Магомедов.













2 марта сообщалось, что территория Донецкой фильтровальной станции, снабжающей водой Авдеевку, разминирована.

1 марта сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ требует разминировать территорию в районе ДФС для проведения ремонтных работ, однако боевики препятствуют этому.

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Сегодня, 2 марта, стало известно, что российская сторона в СЦКК таки предоставила письменные гарантии режима тишины в районе ДФС и подразделение минеров и взрывотехников ГСЧС приступило к разминированию.

По предварительным оценкам, для восстановительных работ на ДФС нужно 2-3 дня.

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