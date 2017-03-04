Сутки в АТО: ранены двое украинских военных

В пятницу гибридная армия РФ обстреливала силы АТО из 122-мм и 152-мм артиллерии

За минувшие сутки боевики 115 раз обстреляли позиции ВСУ. Двое украинских военных ранены. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.



На мариупольском направлении из 122-мм артиллерии террористы обстреливали Новогригорьевку, Новомихайловку и Лебединское, а из минометов - Водяное, Марьинку, Красногоровку, Новотроицкое, Широкино.



По Широкино и Водяному неоднократно террористы вели огонь из БМП. По Водяному, Новотроицкому, Широкино, Талаковке и Новогригорьевке боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Водяное и Новотроицкое обстреливали снайперы.



На луганском направлении из 152-мм артиллерии, а также из танка террористы обстреливали Крымское и Троицкое. Из минометов гибридные войска РФ обстреливали Катериновку, Троицкое, Попасное и Новоалександровку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексов - Крымское.



На донецком направлении танк вел огонь по Авдеевке. Из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Авдеевку, шахту Бутовку, Троицкое, Пески, Верхнеторецкое, Невельское, Опытное, Зайцево, Луганское.

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