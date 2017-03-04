В старой Авдеевке после обстрела повреждены дома: фото
04.03.2017 11:29
Никто из гражданских не пострадал, на месте сотрудники полиции документируют последствия обстрела
Фото: НПУ
Вечером в пятницу, 3 марта, боевики обстреляли старую часть Авдеевки. Об этом сообщает управление Национальной полиции.
Никто не пострадал.
Снаряды повредили два частых дома. В одном из них в результате прямого попадания осколками посекло фасад и выбило окна.
На месте работают сотрудники полиции.
Открыты уголовные производства по ч.2 ст.258 УК (террористический акт).
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