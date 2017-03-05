ГУР: боевики теряют личный состав из-за алкоголя и наркотиков

Гибридные войска РФ также продолжают агрессию по отношению к местному населению

Боевики в зоне проведения АТО продолжают совершать правонарушения по отношению к местному населению, а также употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества, что приводит к потере личного состава. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"В ночное время 3 марта, во время обстрела позиций сил АТО, минометными расчетами 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК было обстреляно передовые позиции бригады. Командование принимаются меры по скрытию факта "дружественного огня" и обвинению сил АТО", - говорится в сообщении.

Также ГУР информирует, что российские военнослужащие продолжают совершать преступления с целью собственного обогащения. 4 марта был украден ящик с гранатами. Расследование продолжается.

Ранее сегодня сообщалось, что ситуация в районе проведения АТО остается сложной. В результате боевых действий один боец Вооруженных Сил Украины погиб, 10 - получили ранения, двое - травмы.

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