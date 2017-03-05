ОБСЕ: стороны должны отвести тяжелое вооружение в Авдеевке
Стороны конфликта в Донбассе должны отвести тяжелое вооружение и свои позиции ради мирного населения, проживающего поблизости, и сотрудников КП "Вода Донбасса". Об этом заявила Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Facebook.
Заявление сделано после очередного обстрела боевиками Донецкой фильтровальной станции, в результате чего работа станции была прекращена.
"СММ ОБСЕ готова содействовать восстановлению локального режима тишины для предоставления возможности ремонтно-восстановительных работ, но следует устранить первопричины проблемы - наличие тяжелого вооружения и близость позиций", - говорится в сообщении.
Как сообщил глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей страницы в Facebook, на данный момент "в резурвуарах города есть некоторый запас воды, который набрался со вчерашнего дня, когда работа ДФС была восстановлена".
Ранее сообщалось, что Авдеевка снова осталась без электроснабжения в результате обстрелов.
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