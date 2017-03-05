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Персонал Донецкой фильтровальной станции эвакуировали

05.03.2017 23:24
После обстрела ДФС снова прекратила работу, персонал эвакуировали после установления режима тишины
Персонал Донецкой фильтровальной станции эвакуировали

Персонал Донецкой фильтровальной станции эвакуировали. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Эвакуацию провели в 17:45 после того, как вступил в силу режим тишины. 

В результате обстрелов со стороны боевиков ДФС снова прекратила работу. Она снова начала функционировать 36 часов назад.

В 16:45 боевики обстрелами повредили линию электропередач Макеевка-Авдеевский коксохимический завод. Город остался без электричества. 

Авдеевка снова осталась без электроснабжения. Мобильная связь в городе работает с перебоями. Вода в город по-прежнему подается. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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