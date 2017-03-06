Боевики отмечают Международный женский день - пошли задержания

Во временно захваченном Луганске начальник ПВО местного подразделения оккупантов организовал для подчиненных женщин-боевиков праздничный ужин со спиртными напитками, после чего пьяным подрался с прибывшими на место "комендантским патрулем". Об этом происшествии сообщает сводка Главного управления разведки на своей странице в Facebook.

Также "на подвал" попали двое боевиков мотопехотного подразделения российско-террористических войск в Луганске, которые пьяными пришли в штаб "бригады". Об их дальнейшей судьбе не сообщается.

В Донецке "патруль"оккупантов задержал еще троих пьяных боевиков из числа новоазовских "морпехов". Эта троица "нарушала общественный порядок" - боевики выкрикивали под окнами руководства оскорбления о "штабных крысах, которые "прячутся за спинами настоящих мужчин".

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