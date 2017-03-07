СБУ обнаружила в Донбассе огнемет Шмель, потерянный боевиками
Вблизи позиций украинских подразделений в Зайцево Донецкой области оперативники Службы безопасности обнаружили реактивный пехотный огнемет Шмель. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В Службе утверждают, что огнемет был оставлен боевиками ДНР во время их отступления после боевых столкновений с силами АТО.
"Такой огнемет не находится на вооружении Вооруженных Сил Украины и, по оценкам специалистов, относится к ВС РФ", - говорится в сообщении.
Фото: СБУ
В конце февраля в районе Авдеевки правоохранители также изъяли огнемет Шмель, оставленный террористами ДНР после боевого столкновения с бойцами ВСУ.
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