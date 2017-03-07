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За день боевики 53 раза стреляли по позициям ВСУ, трое раненых

07.03.2017 18:45
По данным штаба, обстановка в зоне АТО неспокойная. Гибридная армия РФ 53 раз открывала огонь в сторону позиций ВСУ, за день трое раненых
За день боевики 53 раза стреляли по позициям ВСУ, трое раненых

За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 53 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе трое военнослужащих ВСУ получили ранения, один - травмы.

На донецком направлении оккупанты из минометов обстреляли Северное, Авдеевку, Зайцево, Верхнеторецкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Троицкое, Пески и Зайцево. По Песках огонь вели БМП боевиков.

На мариупольском направлении из артиллерии боевики неоднократно обстреливали Талаковку и Тарамчуки. Из танков - вели огонь по Широкино, из минометов - многократно обстреливали Водяное, Марьинку, Талаковку. Из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия - Водяное, Гнутово, Павлополь, Марьинку и Широкино.

На луганском направлении из 122-мм артиллерии наемники обстреляли Крымское. Из минометов - опять же Крымское и Новотошковское, а из ПТРК - Новотошковское. Из стрелкового оружия - Новоалександровку и Новозвановку.

Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий один украинский военный погиб, четверо получили ранения, один - травмы. За сутки произошло более 120 обстрелов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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