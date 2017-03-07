За день боевики 53 раза стреляли по позициям ВСУ, трое раненых
За минувший день подконтрольные РФ бандформирования 53 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, за день в Донбассе трое военнослужащих ВСУ получили ранения, один - травмы.
На донецком направлении оккупанты из минометов обстреляли Северное, Авдеевку, Зайцево, Верхнеторецкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Троицкое, Пески и Зайцево. По Песках огонь вели БМП боевиков.
На мариупольском направлении из артиллерии боевики неоднократно обстреливали Талаковку и Тарамчуки. Из танков - вели огонь по Широкино, из минометов - многократно обстреливали Водяное, Марьинку, Талаковку. Из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия - Водяное, Гнутово, Павлополь, Марьинку и Широкино.
На луганском направлении из 122-мм артиллерии наемники обстреляли Крымское. Из минометов - опять же Крымское и Новотошковское, а из ПТРК - Новотошковское. Из стрелкового оружия - Новоалександровку и Новозвановку.
Как сообщили сегодня в штабе, вчера в Донбассе результате боевых действий один украинский военный погиб, четверо получили ранения, один - травмы. За сутки произошло более 120 обстрелов.
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