Сутки в АТО: 108 обстрелов, семеро раненых и травмированных

Террористы в течение минувших суток обстреливали позиции сил АТО на всех направлениях, применяя различные виды вооружения

За минувшие сутки боевики гибридной армии РФ 108 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Четверо военнослужащих были ранены, трое травмированы, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении оккупанты из 122-мм артиллерии обстреливали позиции ВСУ в районе Зайцевого. Из минометов различных калибров - Северное, шахту Бутовка, Луганское, Авдеевку, Зайцево, Верхнеторецкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Каменку, Троицкое, Пески. По Песках боевики вели огонь из БМП, а по Новоселовке стрелял снайпер.

На мариупольском направлении из артиллерии неоднократно обстреливали Талаковку и Тарамчук. Танки оккупантов вели огонь по Широкино, а из минометов различных калибров боевики гибридной армии РФ многократно обстреливали Красногоровку, Павлополь, Водяное, Марьинку, Талаковку. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Березово, Новотроицкое, Водяное, Гнутово, Павлополь, Марьинку, Широкино. По Широкино вели огонь зенитные установки.

На луганском направлении из 122-мм артиллерии обстреляли Крымское, а из минометов - Малиновое, Орехово, Новоалександровку, опять же Крымское и Новотошковское. Также Новотошковское неоднократно обстреливали из ПТРК. Из стрелкового оружия обстреляли Новоалександровку и Новозвановку, а по Станице Луганской огонь вел снайпер.

7 марта в районе Станицы Луганской не состоялся отвод вооружения из-за нарушений режима тишины.

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