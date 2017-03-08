В Донбассе из-за аварии на шахте под завалами оказались люди

По информации главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, на шахте в Торецке в результате выброса угля и газа погиб один горняк

Сегодня, 8 марта, в Торецке Донецкой области, на 95 участке шахты Центральная ГП Торецкуголь произошел выброс угля. Люди остались запечатанными в лаве. Об этом сообщает местное издание Дзержинск.

Согласно сообщению, точной информации о количестве шахтеров, заблокированных в шахте, на данный момент нет.

"По неподтвержденной информации из соцсетей, под выброс попали трое шахтеров, двоим удалось выбраться, один остался в лаве. Расчеты ВГСЧ поехали в 13:30. Авария произошла около часа дня", - сказано в сообщении.

В ГосЧС корреспонденту ЛІГА.net не смогли подтвердить эту информацию. "Единственное, что можем вам сказать, - обращайтесь в Минэнерго, это их парафия", - сказали в пресс-службе ГосЧС. Спасатели службы на место предполагаемой аварии не выезжали.

Пресс-служба Минэнерго на телефонные звонки не отвечает.

По информации главы Независимого профсоюза горняков Михаила Волынца, на шахте в Торецке погиб один человек. "Погиб рабочий очистного забоя. Горно-спасательная служба делает все, чтобы достать тело горняка", - написал он в Facebook.

Позже информацию об аварии подтвердил глава Донецкой ОГА Павел Жебривский. "Произошел выброс угля и газа. Там находились четыре шахтера, три успели выбежать, один где-то под завалами. Пока что мне не сообщили, нашли ли его", - сообщил он в эфире 112 Украина.

2 марта в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте Степная ОАО Львовуголь произошел взрыв. Восемь шахтеров погибли.

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