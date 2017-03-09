Сутки в АТО: потерь и раненых среди украинских военных нет

Террористы открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм по Широкино

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен в зоне АТО. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

На луганском направлении за прошедшие сутки интенсивность боевых действий заметно снизилась. Боевики дважды за день обстреляли из минометов Троицкое и Новоалександровку, один раз - Попасную.

В Станице Луганской и Крымском боевики совершили вооруженные провокации из легкого вооружения.

За минувшие сутки на луганском направлении зафиксировано 11 обстрелов, в частности - четыре с использованием минометов.

На донецком направлении вчера под огонь минометных расчетов попали позиции ВСУ вокруг оккупированной Горловки.

"Днем враг обстреливал Майорск 1,5 часа, выпустив 30 мин. Под вечер оккупанты начали сеанс минометного огня по Новгородскому, длившийся более четырех часов, в течение которых было выпущено около 100 мин. Враг активно использовал гранатометы, пулеметы, а также снайперское оружие", - сказал мотузяник.

Противник применял минометы в Верхнеторецком, а около 23:00 боевики открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм по позициям в Зайцево, где выпустили 30 снарядов.

В районе Светлодарской дуги был зафиксирован минометный огонь и БМП со стороны пророссийских наемников.

В районе Авдеевки днем боевики вели минометный огонь средней интенсивности продолжительностью более пяти часов.

В Каменке, в районе Донецкого аэропорта и вблизи Невельского они применяли легкое вооружение.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении враг совершил 24 вооруженных провокации, из них - 13 с применением тяжелого вооружения.

На мариупольском направлении вчера ночью боевики традиционно открывали огонь из легкого вооружения в течение ночи.

"Основная огневая активность врага по-прежнему приходится на южную часть направления. После обеда оккупанты открыли огонь из артиллерии калибра 122 мм по Широкино. Также под минометные обстрелы попали позиции ВСУ в Марьинке, Чермалык, Павлополе", - отметил Мотузяник.

За минувшие сутки на мариупольском направлении было зафиксировано 33 вражеских обстрелов, в частности - пять из тяжелого вооружения.

9 марта сообщалось, что в Авдеевке в результате обстрела со стороны пророссийских наемников вчера вечером ранение получил местный житель.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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