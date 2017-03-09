ГПУ расследует дело боевика, пытавшего беременных женщин

Россиянин Козицын на территории РФ создал незаконное вооруженное формирование "всевеликое войско донское", во главе которого вторгся в Украину

Печерский райсуд Киева разрешил осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве против главаря незаконного вооруженного подразделения "всевеликое войско донское" террористической организации ЛНР гражданина РФ Николая Козицына. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.



Согласно сообщению, Козицын в апреле 2014 года на территории РФ создал незаконное вооруженное формирование "всевеликое войско донское" из числа граждан РФ и других лиц.

Во главе этого формирования Козицын незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе террористической организации ЛНР организовывал и непосредственно участвовал в нападениях на бойцов АТО, сообщили в ГПУ.

"Кроме того, Козицын организовывал разбойные нападения на волонтеров, журналистов, священнослужителей и других гражданских лиц из числа местных жителей с целью завладения их имуществом, незаконного лишения свободы, содержания в нечеловеческих условиях, избиения, издевательств, пыток и другого жестокого обращения с пленными, в том числе беременными женщинами", - сказано в сообщении.

В ближайшее время обвинительный акт в отношении Козицына будет направлен в суд, где будет инициирован вопрос осуществления специального судебного производства.

Как сообщалось в ноябре 2014 года, Козицына задержали бойцы российского спецподразделения ФСБ "Вымпел" и доставили в Россию.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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