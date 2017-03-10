В Донецкой области информатор боевиков получил восемь лет тюрьмы

Злоумышленник с помощью мобильной связи передавал боевику ДНР детализированные данные о местах дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ

Красноармейский районный суд Донецкой области признал 51-летнего жителя Покровского района виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины - участие в террористической группе или террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Во время судебных слушаний установлено, что обвиняемый в феврале 2015 по собственной инициативе сотрудничал с боевиками террористической организации ДНР.

Злоумышленник с помощью мобильной связи передавал боевику ДНР детализированные данные о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении антитеррористической операции в Покровском и Марьинском районах.

Правонарушитель был задержан представителями правоохранительных органов и арестован.

Прокурором Красноармейской местной прокуратуры, который поддерживал государственное обвинение в суде, полностью доказана вина мужчины.

Суд, поддержав позицию прокуратуры, назначил пособнику террористов наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителю Авдеевки дали пять лет за сотрудничество с террористами.

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