Пленных разведчиков заставили признаться в диверсиях - СБУ
Захваченных террористами ЛНР разведчиков Ивана Деева и Сергея Иванчука заставили признаться на камеру, что украинские правоохранительные органы и военные осуществляют диверсии в зоне проведения АТО. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
СБУ обвинения официально отрицает.
Сообщается также, что на опубликованном боевиками видео видны следы пыток украинских военных.
"СБУ обращает внимание общества на то, что в опубликованных террористами сюжетах умышленно было сказано об организации террористических актов в российских городах. Из этого Служба безопасности делает вывод, что спецслужбы РФ пытаются осуществить террористические акты на территории России и обвинить в этом украинские власти", - говорится также в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что украинские разведчики, выполнявшие задание в зоне проведения АТО и связь с которыми была потеряна в феврале 2017 года, оказались в плену террористов ЛНР.
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