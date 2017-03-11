Пленных разведчиков заставили признаться в диверсиях - СБУ

Служба безопасности также предполагает, что спецслужбы РФ планируют осуществить теракты в России и обвинить в этом Украину

Захваченных террористами ЛНР разведчиков Ивана Деева и Сергея Иванчука заставили признаться на камеру, что украинские правоохранительные органы и военные осуществляют диверсии в зоне проведения АТО. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

СБУ обвинения официально отрицает.

Сообщается также, что на опубликованном боевиками видео видны следы пыток украинских военных.

"СБУ обращает внимание общества на то, что в опубликованных террористами сюжетах умышленно было сказано об организации террористических актов в российских городах. Из этого Служба безопасности делает вывод, что спецслужбы РФ пытаются осуществить террористические акты на территории России и обвинить в этом украинские власти", - говорится также в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что украинские разведчики, выполнявшие задание в зоне проведения АТО и связь с которыми была потеряна в феврале 2017 года, оказались в плену террористов ЛНР.

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