В Золотом поврежден водопровод: боевики жалуются, что нет воды
В результате обстрела поврежден водопровод в Золотом Луганской области, водоснабжение ограничено. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.
"В результате обстрела окраин Золотого Луганской области поврежден водовод, водоснабжение ограничено. Ремонтные работы уже проводятся ", - сказано в сообщении.
Ранее сегодня СМИ террористов ЛНР сообщили, что украинская сторона в ночь на 11 марта прекратила подачу воды на оккупированную ими территорию с Западной фильтровальной станции.
По словам боевиков без воды остались Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск и Красный Луч.
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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