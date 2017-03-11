В Золотом поврежден водопровод: боевики жалуются, что нет воды

Террористы ЛНР говорят об отсутствии водоснабжения в семи населенных пунктах

В результате обстрела поврежден водопровод в Золотом Луганской области, водоснабжение ограничено. Об этом в Twitter сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"В результате обстрела окраин Золотого Луганской области поврежден водовод, водоснабжение ограничено. Ремонтные работы уже проводятся ", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня СМИ террористов ЛНР сообщили, что украинская сторона в ночь на 11 марта прекратила подачу воды на оккупированную ими территорию с Западной фильтровальной станции.

По словам боевиков без воды остались Первомайск, Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск и Красный Луч.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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