Боевики 75 раз обстреляли позиции ВСУ: один военный погиб

Российские наемники в Донбассе продолжают обстреливать силы АТО по всем направлениям

За минувшие сутки гибридные войска РФ 75 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении в результате боевого столкновения с вражеской ДРГ погибли двое украинских военных.

Под огонь артиллерийских систем большого калибра попали позиции неподалеку Николаевки, а под минометный огонь - Славное, Гнутово, Павлополь и Березовое. Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем боевики били по позициях ВСУ в Широкино, Водяном, Талаковке и Красногоровке, а по Марьинке вели огонь из вооружения БМП и танка.

На донецком направлении под минометным огнем оккупантов оказались укрепления сил АТО рядом шахты Бутовка, Луганского и Невельского. По позициям в районе Авдеевки гибридные войска РФ вели огонь из пулеметов, гранатометов, минометов, а затем применяли для обстрелов танк.

На луганском направлении под огонь минометов оккупантов попали позиции украинской армии возле Катериновки, Богуславского, Новоалексеевки, Попасной, из стрелкового оружия и пулеметов боевики обстреливали Валуйское.

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