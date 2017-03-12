В зоне АТО четверо военнослужащих РФ подорвались на минах
Возле села Желобок Попаснянского района подорвались на минах и погибли четверо военнослужащих ВС России, еще трое получили ранения. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай у себя в Facebook.
Глава пресс-службы добавила, что боевики пытались пройти минное поле с целью обеспечить действия диверсионно-разведывательных групп.
По словам Погукай, с 11 марта личный состав Луганского гарнизона полиции перешел на усиленный вариант несения службы в связи с осложнением ситуации на неоккупированной территории Луганской области.
Погукай отметила, что огневая активность со стороны боевиков усилилась. Они обстреливают мирные территории Попаснянского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов из запрещенного минскими договоренностями вооружения, в том числе ракетных систем залпового огня Град, 122-мм и 152-мм артиллерийских установок, БМП и танков.
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