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Боевики обстреливают мирных жителей и дома в Авдеевке: видео

12.03.2017 20:10
Один из свидетелей сообщил, что террористы обстреляли дом его соседей - повреждены крыша, кухня и стены
Боевики обстреливают мирных жителей и дома в Авдеевке: видео
Фото: скриншот видео

Боевики обстреливают жилые дома и мирных жителей в Авдеевке. Один из свидетелей сообщил, что террористы обстреляли дом его соседей - повреждены крыша, кухня и стены.

"Два взрыва. Третий попал в дом", - сказал он.

Сообщается также, что на место происшествия уже приезжали городские власти, полиция и военные и составили акт по факту происшествия.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики обстреляли позиции ВСУ возле Марьинки из танка. Трое украинских военных ранены.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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