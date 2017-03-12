Боевики обстреливают мирных жителей и дома в Авдеевке: видео

Один из свидетелей сообщил, что террористы обстреляли дом его соседей - повреждены крыша, кухня и стены

Боевики обстреливают жилые дома и мирных жителей в Авдеевке. Один из свидетелей сообщил, что террористы обстреляли дом его соседей - повреждены крыша, кухня и стены.

"Два взрыва. Третий попал в дом", - сказал он.

Сообщается также, что на место происшествия уже приезжали городские власти, полиция и военные и составили акт по факту происшествия.

Ранее сегодня сообщалось, что боевики обстреляли позиции ВСУ возле Марьинки из танка. Трое украинских военных ранены.

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