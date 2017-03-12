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В Луганской области пропали 3 человека: одна из версий - плен

12.03.2017 21:04
Полиция и военнослужащие ВСУ уже начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших мужчин
В Луганской области пропали 3 человека: одна из версий - плен
Фото: скриншот видео
Между поселками Бобровое и Боровское на обочине дороги был обнаружен брошенный автомобиль с открытыми дверцами. По предварительной информации, в нем находились три человека - отец и сын (51 год и 31 год) и 23-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Луганской области Татьяна Погукай в Facebook.

"Мужчины были одеты в камуфляжную одежду. Судьба мужчин на данное время неизвестна. На связь они не выходят. По одной из версий полиции - мужчины захвачены в плен членами диверсионной разведывательной группы боевиков", - написала она.

Погукай сообщила, что полиция и военнослужащие ВСУ уже начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших мужчин.

10 марта стало известно, что украинские разведчики, выполнявшие задание в зоне проведения АТО и связь с которыми была потеряна в феврале 2017 года, оказались в плену террористов ЛНР. Это стало известно после того, как боевики выложили видео с допросом украинских разведчиков.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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