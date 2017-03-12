В Луганской области пропали 3 человека: одна из версий - плен





10 марта стало известно , что украинские разведчики, выполнявшие задание в зоне проведения АТО и связь с которыми была потеряна в феврале 2017 года, оказались в плену террористов ЛНР. Это стало известно после того, как боевики выложили видео с допросом украинских разведчиков.





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Погукай сообщила, что полиция и военнослужащие ВСУ уже начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших мужчин.