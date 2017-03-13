Предоставлен режим тишины в районе Авдеевки - Жебривский

Электромонтажники готовы выйти в район порыва линий электропередач, сказал глава Донецкой облгосадминистрации

Получены гарантии предоставления режима тишины для восстановления линий электропередач в районе Авдеевки Донецкой области. Об этом у себя Facebook cообщил глава донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"С нашей стороны бригада электромонтажников в сопровождении взрывотехников ГСЧС и представителей СЦКК и миссии ОБСЕ готовы выйти в район порыва на восстановление ЛЭП. Со стороны ОРДО должна выйти группа в таком же составе", - отметил Жебрвиский.

11 марта в Авдеевке в результате обстрелов со стороны прорсосский наемников была повреждена линия электропитания. Без электричества остался город, коксохим и Донецкая фильтровальная станция.

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