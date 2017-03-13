За неделю силы АТО уничтожили 16 российских военных - разведка

По данным ГУР, с 6 по 12 марта в результате ответного огня украинской армии уничтожены 16 оккупантов, еще 35 получили ранения

За минувшую неделю (6-12 марта) силы АТО уничтожили ответным огнем 16 российских военных - боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР, еще 35 оккупантов получили ранения. Об этом говорится в ежедневной Facebook-сводке Главного управления разведки Министерства обороны.



По данным ГУР, террористы, получившие тяжелые ранения в ходе боевых действий в Донбассе, направляются для дальнейшего лечения в гражданские медучреждения на территории РФ. В частности, тяжелораненые боевики "морской пехоты" из Новоазовска проходят лечение и реабилитацию на базе санатория Вешенский в Ростовской области.



Так называемые комендантские подразделения террористов, действующие под руководством представителей ФСБ России, под предлогом розыска дезертиров проводят рейды по задержанию сотрудников местных охранных фирм, "руководители которых недостаточно активно сотрудничают с командованием российских оккупационных войск". Задержанным во время рейдов предлагается оформить "контракты на прохождение военной службы" в незаконных вооруженных формированиях.

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Как сообщает разведка, 12 марта 2017 года во временно оккупированном Луганске "комендантский патруль" боевиков в ходе розыска российского офицера-дезертира, командовавшего одной из банд террористов ЛНР, обстрелял автомобиль местной охранной фирмы и избил двух ее сотрудников, которые проигнорировали требования остановиться и выйти из машины для досмотра.

12 марта 2017 года сообщалось, что Россия развернула на границе с Украиной сеть учебных центров по подготовке диверсантов.



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