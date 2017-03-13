Боевики окапываются у международной трассы Е50 под Корсунем - ИС

Между поселком Корсунь в районе Горловки и трассой Е50 боевики гибридной армии оборудуют новые позиции - на месте замечена работа экскаватора, двух самосвалов и двух грузовиков Урал. Об этом сообщают в сводке информаторы группы военных экспертов Информационное сопротивление.

Также оккупанты продолжают укреплять позиции по линии Ясиноватая - Пантелеймоновка - Енакиево, фактически создавая второй эшелон "Горловского балкона" оборонительной линии. При этом в районе Пантелеймоновки замечено маневрирование бронетехники оккупантов - двух тягачей МТ-ЛБ и трех БМП-1/2, которые выдвигались в сторону трассы на Горловку.

В Приазовье между селом Безыменное и ветроэлектростанцией зафиксировано активное движение автотранспорта противника. Как сообщают агенты ИС, в этом районе расположен полевой замаскированный склад артиллерийских боеприпасов.

Корсунь и трасса Е50 на карте региона:

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