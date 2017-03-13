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В Авдеевке ремонтники восстановили электроснабжение: фото

13.03.2017 17:15
Во время ремонтна монтажники выявили еще несколько повреждений кабеля, в случае соблюдения режима тишины ремонтники ликвидируют эти повреждения завтра
В Авдеевке ремонтники восстановили электроснабжение: фото
Фото: штаб АТО

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявляет, что ремонтные бригады восстановили линии электропередачи в Авдеевке Донецкой области. Об этом Жебривский сообщил в Facebook.

"Авдеевка со светом! Ремонтники восстановили ЛЭП", - сообщает он.

Жебривский отмечает, что во время ремонтных работ монтажники обнаружили еще несколько незначительных повреждений кабеля.

В случае соблюдения режима тишины ремонтные бригады ликвидируют эти повреждения завтра.

Ситуация с энергоснабжением и водоснабжением Авдеевки находится на контроле у президента Петра Порошенко.




Фото: штаб АТО

Накануне в сети появилось видео попадания снаряда российских оккупантов в девятиэтажный дом в Авдеевке.

11 марта замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики снова обстреливают жилые кварталы Авдеевки. В городе пропала электроэнергия.

Кроме того, 30 января, 18 февраля, 24 февраля и 5 марта Авдеевка оставалась без энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения из-за повреждения ЛЭП вследствие боевых действий.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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