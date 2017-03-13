Волонтер получила ранение под Авдеевкой - полиция
В понедельник вечером, 13 марта, в результате обстрела Авдеевки минно-взрывное ранение получила волонтерка - уроженка Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.
Сообщение о ранении 37-летней женщины поступило в полицию в 19:00.
Установлено, что пострадавшая является волонтером, ранение получила во время обстрела боевиками промзоны Авдеевки, пострадавшую доставили в городскую больницу.
Следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Информация о других раненых и повреждениях уточняется.
17 февраля около Крымского Донецкой области погиб украинский волонтер. Волонтер одного из благотворительных фондов получил осколочное ранение.
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