Волонтер получила ранение под Авдеевкой - полиция

По предварительной информации, волонтер получила минно-взрывное ранение при обстреле промзоны Авдеевки около 17:00. Женщина госпитализирована

В понедельник вечером, 13 марта, в результате обстрела Авдеевки минно-взрывное ранение получила волонтерка - уроженка Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщение о ранении 37-летней женщины поступило в полицию в 19:00.

Установлено, что пострадавшая является волонтером, ранение получила во время обстрела боевиками промзоны Авдеевки, пострадавшую доставили в городскую больницу.

Следственно-оперативная группа полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Информация о других раненых и повреждениях уточняется.

17 февраля около Крымского Донецкой области погиб украинский волонтер. Волонтер одного из благотворительных фондов получил осколочное ранение.

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