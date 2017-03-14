Один украинский военный погиб, четверо ранены - штаб

В штабе АТО сообщают, что ситуация ухудшилась. За сутки зафиксировано 97 обстрелов

За минувшие сутки ситуация в зоне АТО ухудшилась, увеличилось количество обстрелов боевиками позиций ВСУ. Всего зафиксировано 97 обстрелов. Один украинский военный погиб, четверо - ранены, четверо - травмированы. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из 122 мм артиллерии боевики обстреляли опорные пункты в районе Павлополя. По укреплениям в районе Широкино, Гнутово, Водяноного и Чермалыка террористы вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Под Марьинкой обстрел велся из 82 мм миномета.

На донецком направлении боевики обстреливали опорные пункты возле Опытного, Авдеевки, Зайцево, Навгородского и Светлодарска из пулеметов крупного калибра, гранатометов и минометов калибра 82 мм. Рядом с Авдеевкой и шахтой Бутовка гибридные войска РФ вели огонь из танка и 120 мм минометов. В районе Верхнеторецкого и шахты Бутовки боевики стреляли из 120 мм минометов.

Пески обстреливались из гранатометов и пулеметов, а Камянка - из 82 мм минометов.

Под Луганским боевики вели огонь из гранатометов, минометов и 152 мм артустановок.

На луганском направлении террористы обстреливали ВСУ рядом с Крымским и Попасной из гранметов разных систем, 82 мм и 120 мм минометов. Из автоматических гранатометов боевики вели огонь в районе Трехизбенки, вблизи Новоалександровки - из стрелкового оружия и СПГ.

Возле Станицы Луганской боевики стреляли из стрелкового оружия

ВСУ вели ответный огонь для снижения активности террористов.

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