Доброволец: В Дебальцево был полнейший "винегрет"

Доброволец сил АТО с позывным "Нанаец" рассказал детали о штурме позиций ВСУ в Дебальцево оккупационными войсками

Украинский доброволец Виталий Овчаренко, позывной Нанаец, сообщил подробности выхода сил АТО из окружения в Дебальцево зимой 2015 года. Об этом сообщает Без табу.

"Обстановку постоянно накаляли и российские СМИ, и ленты Facebook, где "знающие люди" утверждали, что город сдан, а нас уже чуть ли не хоронили. В один из таких моментов мы решили поехать к горсовету, чтобы проверить, висит ли там наш флаг. Недоумевали, мол, два часа назад были там в патруле. Город был еще нашим. Это было 15 февраля", - отметил доброволец.

По его словам, спустя два дня в Дебальцево уже был полнейший "винегрет".

"Непонятно, где русские, где наши. ВСУшников оккупанты активно выдавливали, поэтому за постоянно обновляющейся линией фронта начали спонтанно формироваться новые опорные пункты, где собирались бойцы. Я оказался в районе штаба. Был просто невероятный обстрел. Русские пошли на штурм. Как я понимаю, им нужно было захватить штаб сектора, чтобы на переговорах, которые шли по Дебальцево, они могли сказать, что группировки больше не существует, так как штаб сектора взят", - подчеркнул Овчаренко.

Он добавил, что сделать это у них не получилось.

"Помню, как мы сидели в одном из боксов, и зашел один из вояк, который сказал, что ситуация постоянно ухудшается. Бомбежки чередуются с атаками пехоты. И поэтому посоветовал жечь документы тем, кто с запада и с востока страны, мол, в случае чего, русские будут добивать добровольцев с запада как "бендер", а бойцов из Донбасса - как предателей. У меня была ксерокопия документа о том, что я милиционер. К счастью, ничего другого я не брал. И мы сожгли все", - добавил доброволец.

Он подчеркнул, что они готовились продать свои жизни подороже.

"Один из бойцов так нас смотивировал: если каждый перед смертью заберет одного-двоих русских, то уже погибнем не зря. Значит, эти оккупанты не убьют наших товарищей. Тогда появилась очень жесткая агрессия. Я начал высовываться даже там, где уже и не следовало это делать. В тот же вечер прозвучала команда "на выход", - сказал доброволец.

"Когда я понял, что мы выбрались. Увидел всю эту пробку, украинский флаг, честно говоря, почувствовал ком в горле. Пусть это звучит пафосно, но цену желто-синего флага мы познали. Где наш стяг - там оказались свобода и спасение", - отметил Овчаренко.

В Украине сегодня, 14 марта, впервые отмечают День добровольца.

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